|В центре Киева завтра изменится движение общественного транспорта
|30.03.2018 15:31
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Завтра в Киеве в связи с проведением на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине" изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
"В связи с проведением на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине" 31 марта с 19:00 и до окончания мероприятий вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов 6, 16, 18 и автобусных маршрутов 24, 114", - говорится в сообщении.
На указанный период движение будет организовано по схемам:
Движение транспорта на участке от ул. Черновола до Майдана Независимости будет закрыто.
Напомним, 31 марта "Французская весна" в Киеве откроется музыкальным шоу.
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