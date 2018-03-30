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"Темные отражения". Опубликован трейлер фильма. Видео
30.03.2018 15:33
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер фильма "Темные отражения". По сюжету болезнь убивает 98% детей в США. Оставшиеся в живых обретают сверхспособности, после чего их помещают в лагеря-интернаты. Группе подростков удается сбежать. Роли исполнили Гвендолин Кристи, Мэнди Мур, Уоллес Лэнгэм, Голден Брукс, Катрин Дайер, Сэмми Ротиби, Патрик Гибсон. Премьера фильма запланирована на 2 августа 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Премьера ленты назначена на август Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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