"Темные отражения". Опубликован трейлер фильма. Видео
30.03.2018 15:33
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер фильма
"Темные отражения". По сюжету болезнь убивает 98% детей в США.
Оставшиеся в живых обретают сверхспособности, после чего их
помещают в лагеря-интернаты. Группе подростков удается сбежать.
Роли исполнили Гвендолин Кристи, Мэнди Мур, Уоллес Лэнгэм, Голден
Брукс, Катрин Дайер, Сэмми Ротиби, Патрик Гибсон. Премьера фильма
запланирована на 2 августа 2018 года. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке | Премьера ленты назначена на август
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube