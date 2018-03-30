Вокруг посла США в России надо создать аналогичную атмосферу нетерпимости, коммуникативного вакуума, постоянного психологического напряжения

У российского посла в США проблема — с ним никто не хочет разговаривать, об этом пишет телеграмм-канал "Внешпол". Анатолий Антонов даже написал письмо с просьбой о помощи сенатору-республиканцу Уоррену Хэтчу. «Буду очень благодарен за совет, как всё-таки установить контакт с членами Конгресса, работниками департаментов и агентств. Также прошу вашего содействия в организации таких встреч», — написал посол.

Ситуация и действительно скверная: встречаться с Антоновым отказались вице-президент Майк Пенс, руководитель сенатского меньшинства, глава президентской администрации, генпрокурор шесть министров и замминистров, глава ФБР. Сообщения Антонова просто оставляют без ответа или отказывают — вежливо, но без обозначения причин.

В общей сложности во встрече ему отказали больше 20 главных фигур американского истеблишмента. Хэтчу он написал, потому что тот с ним все-таки встретился. Говорил с Антоновым и Боб Коркер, который в Сенате курирует международные отношения.

В отличие от России, где каждый чиновник вынужден согласовывать встречу с послом США в администрации президента, американские политики гораздо более свободны — губернатор штата может встретиться с послом другой страны и даже не говорить об этом "федералам".

Из-за максимальной "токсичности" российской темы внутри США надежд хотя на какое-то улучшение ситуации в двустронних отношениях практически нет. Спираль продолжает закручиваться.

Данная ситуция ставит на повестку дня вопрос об оказании симметричного давления напосла США в России, начиная от создания вокруг него коммуникативного ваккуума до постояяного психологического напряжения, что может привести к нервным срывам во время публичных выступлений и нанесению значительного вреда имиджу США на внешней арене.

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