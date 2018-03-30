|Канада считает, что Украина пока не соответствует безвизовым требованиям
|30.03.2018 15:35
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В правительстве Канады добавили, что внимательно следят за ситуацией в УкраинеПравительство Канады пока не рассматривает возможности введения безвизового режима поездок для украинских.
Фото: zn.ua
Об этом говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, передает "Укринформ" .
"Правительство Канады решительно настроен приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно просмотр визовых требований для Украины" , - говорится в документе.
В правительстве добавили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не соответствует безвизовым требованиям, которые выдвигает Канада.
"К этим критериям входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация безопасности" , - поясняется в документе.
Кроме этого, в Канаде отметили, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его просмотр на основе взаимности.
"Визовый режим - это наиболее эффективный механизм выявления и пресечения незаконной иммиграции в Канаду, поскольку те, кто подает заявку на получение виз, проходят с безопасностью проверку и исследование состояния здоровья. Оценивается также намерение путешественников и его возможность соблюдать условия пребывания в Канаде", - суммируется в тексте.
Напомним, что с ноября Украинская требуется меньше документов, чтобы получить долгосрочную визу в Канаду .
Отметим, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с Канадой о значительном сокращении количества отказов в визах для Украинской .
Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал, что в текущем году зафиксировано катастрофически большой процент отказов украинском в канадских визах .