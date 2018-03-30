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Канада считает, что Украина пока не соответствует безвизовым требованиям
30.03.2018 15:35
Канада считает, что Украина пока не соответствует безвизовым требованиям
В правительстве Канады добавили, что внимательно следят за ситуацией в Украине
Правительство Канады пока не рассматривает возможности введения безвизового режима поездок для украинских.
Канада считает, что Украина пока не соответствует безвизовым требованиям Фото: zn.ua

Об этом говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, передает "Укринформ" .

"Правительство Канады решительно настроен приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно просмотр визовых требований для Украины" , - говорится в документе.

В правительстве добавили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не соответствует безвизовым требованиям, которые выдвигает Канада.

"К этим критериям входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация безопасности" , - поясняется в документе.

Кроме этого, в Канаде отметили, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его просмотр на основе взаимности.

"Визовый режим - это наиболее эффективный механизм выявления и пресечения незаконной иммиграции в Канаду, поскольку те, кто подает заявку на получение виз, проходят с безопасностью проверку и исследование состояния здоровья. Оценивается также намерение путешественников и его возможность соблюдать условия пребывания в Канаде", - суммируется в тексте.

Напомним, что  с ноября  Украинская требуется меньше документов, чтобы получить долгосрочную визу в Канаду .

Отметим, что  Президент Украины Петр Порошенко заявил, что  договорился с Канадой о значительном сокращении количества отказов в визах для Украинской .

Ранее  Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал, что  в текущем году зафиксировано катастрофически большой процент отказов украинском в канадских визах .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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