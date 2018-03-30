В правительстве Канады добавили, что внимательно следят за ситуацией в Украине

Об этом говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, передает "Укринформ" .

"Правительство Канады решительно настроен приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно просмотр визовых требований для Украины" , - говорится в документе.

В правительстве добавили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не соответствует безвизовым требованиям, которые выдвигает Канада.

"К этим критериям входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация безопасности" , - поясняется в документе.

Кроме этого, в Канаде отметили, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его просмотр на основе взаимности.

"Визовый режим - это наиболее эффективный механизм выявления и пресечения незаконной иммиграции в Канаду, поскольку те, кто подает заявку на получение виз, проходят с безопасностью проверку и исследование состояния здоровья. Оценивается также намерение путешественников и его возможность соблюдать условия пребывания в Канаде", - суммируется в тексте.

Напомним, что с ноября Украинская требуется меньше документов, чтобы получить долгосрочную визу в Канаду .

Отметим, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с Канадой о значительном сокращении количества отказов в визах для Украинской .