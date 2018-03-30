В прошлом году Фонд государственного имущества Украины направил в государственный бюджет 5,362 млрд грн. При этом от приватизации госимущества бюджет получил 3,376 млрд грн, передает со ссылкой на отчет фонда за 2017 год.

Согласно данным, приведенным в отчете, Фонд перечислил в государственный бюджет:

3,376 млрд грн от приватизации государственного имущества;

1,055 млрд грн от аренды государственного имущества;

0,929 млрд грн от выплаты дивидендов, отчисления части чистой прибыли;

3 391 долларов дивидендов общего общества, расположенного за рубежом.

Напомним, в Фонде госимущества пожаловались, что министерства и ведомства до сих пор не передали в Фонд перечень объектов для приватизации, который должны были подать в течение 14 дней с момента вступления в силу нового закона.

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