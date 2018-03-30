|Приватизация госимущества: в бюджет в прошлом году поступило более 3300000000 грн
|30.03.2018 15:38
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В прошлом году Фонд государственного имущества Украины направил в государственный бюджет 5,362 млрд грн. При этом от приватизации госимущества бюджет получил 3,376 млрд грн, передает со ссылкой на отчет фонда за 2017 год.
Согласно данным, приведенным в отчете, Фонд перечислил в государственный бюджет:
Напомним, в Фонде госимущества пожаловались, что министерства и ведомства до сих пор не передали в Фонд перечень объектов для приватизации, который должны были подать в течение 14 дней с момента вступления в силу нового закона.
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