



Відома телеведуча Леся Нікітюк влаштувала заслужений відпочинок і саме зараз насолоджується Італією у компанії своєї мами. Зірка встигла поділитися кількома яскравими фото, зокрема й показала, що зовсім не дотримується дієти.



"Бонджьорно!!! Другий день на італійських харчах! Паста, піцца, равіолі, моцарелла! Але вранці так захотілось сосисок! Матір Божа! Спробувала італійських ..і я вам скажу-НеАгонь! Сосиски треба їсти вдома", - жартує зірка.



Бонджьорно!!! Другий день на італійських харчах! Паста, піцца, равіолі, моцарелла



культура шоубиз и культура італійських леся никитюк допис @lesia_nikituk Теги: фішки