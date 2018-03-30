|Леся Нікітюк з мамою вирушила підкорювати Італію (ФОТО)
|30.03.2018 15:40
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Відома телеведуча Леся Нікітюк влаштувала заслужений відпочинок і саме зараз насолоджується Італією у компанії своєї мами. Зірка встигла поділитися кількома яскравими фото, зокрема й показала, що зовсім не дотримується дієти.
"Бонджьорно!!! Другий день на італійських харчах! Паста, піцца, равіолі, моцарелла! Але вранці так захотілось сосисок! Матір Божа! Спробувала італійських ..і я вам скажу-НеАгонь! Сосиски треба їсти вдома", - жартує зірка.
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