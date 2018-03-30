|"Мы предлагаем диалог": Хуг подтвердил свою встречу с главарем "ЛНР"
|30.03.2018 15:41
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Беседа была сосредоточена относительно безопасности наших сотрудников.
Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг подтвердил, что в начале недели провел встречу с главарем «ЛНР» Леонидом Пасечником. Об этом он сказал сегодня на брифинге, который транслировался в Киеве, — передает корреспондент «ОстроВа», информирует svodka.net.
«СММ ОБСЕ в Украине согласно своему мандату хочет помогать установлению диалога. Миссия всегда поддерживала разговор с теми лицами, у кого есть фактический контроль, в том числе и в тех районах, которые не контролируются правительством», — сказал он.
«Мы предлагаем разговор, и ожидаем, что все, кто вовлечен в этот разговор, делают это искренне. В начале недели я встретился с Пасечником, и беседа была сосредоточена относительно безопасности наших сотрудников. Она также касалась безопасности в целом и гуманитарных вопросов», — добавил Хуг.
«Мы всегда открыты для связи и диалога», — резюмировал он.
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