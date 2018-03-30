Беседа была сосредоточена относительно безопасности наших сотрудников.

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг подтвердил, что в начале недели провел встречу с главарем «ЛНР» Леонидом Пасечником. Об этом он сказал сегодня на брифинге, который транслировался в Киеве, — передает корреспондент «ОстроВа», информирует svodka.net.

«СММ ОБСЕ в Украине согласно своему мандату хочет помогать установлению диалога. Миссия всегда поддерживала разговор с теми лицами, у кого есть фактический контроль, в том числе и в тех районах, которые не контролируются правительством», — сказал он.

«Мы предлагаем разговор, и ожидаем, что все, кто вовлечен в этот разговор, делают это искренне. В начале недели я встретился с Пасечником, и беседа была сосредоточена относительно безопасности наших сотрудников. Она также касалась безопасности в целом и гуманитарных вопросов», — добавил Хуг.

«Мы всегда открыты для связи и диалога», — резюмировал он.

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