Психологическое состояние народного депутата Надежды Савченко вызывало серьезные вопросы задолго до возникновения истории с подготовкой теракта в центре .

Об этом в интервью "" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп, военный знаток Дмитрий Тымчук, передает .

"Тут Савченко подвело ее ощущение мессианства. У человека явно шифер неровно уложен, следовательно это состояние неадекватности повлияло на оценку сил и средств. Она полагала, что ненависть к власти столь велика, что стоит обратиться к командиру любого уровня, как он тут же приведет свое подразделение в полном составе и скажет: "Мы готовы идти на заклание ради того, чтобы уничтожить украинский парламент". Но тут она немного ошиблась", - рассказал Тымчук.

По его словам, Надежда Савченко была широко известна вызывающим поведением еще во время службы в украинском контингенте в Ираке.

"Когда я начал расспрашивать ребят из контингента, то услышал такие рассказы, что сейчас не решусь их повторить. Девушка действительно в абсолютном неадеквате. И тогда, и сегодня меня интересует один вопрос: как она поступила в военный вуз, тем более в летный, и дошла до того, чтобы получить офицерское звание? Ведь необходимо пройти медицинскую комиссию, освидетельствование психиатра", - поведал депутат.

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