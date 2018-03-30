Он будет отстранен на период расследования уголовного дела

Савченко будет отстранен на период расследования уголовного дела о самоубийстве главы Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав видео разговора с журналистами.

"Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал ее сегодня. Она зарегистрирована 30 марта" , - сказал Савченко на брифинге, продемонстрировав написанный от руки документ.

Свое решение Савченко объяснил необходимостью "избежать любой спекуляции" .

На вопрос о том, принял Порошенко его заявление, председатель Николаевской ОГА сказал: "Есть определенный документооборот. В согласии с ним не принять это заявление невозможно" .

Напомним, полиция проверяет версию о доведении до самоубийства летчика и ветерана АТО Владислава Волошина, который застрелился 18 марта, в собственной квартире.

После самоубийства Волошина в СМИ было опубликовано его переписка, в которой он делился с собеседником копией выводов проверки Держаудитслужбы, а также сообщал, что Алексей Савченко продлил ему договор, хотя он хотел освободиться. Волошин также написал, что его посещают суицидальные мысли.

Заместитель Волошина Алина Коротич заявила, что чиновники Николаевской ОГА заставляли его подписывать акты выполненных работ по ремонту аэропорта. Волошин не соглашался подписывать такие акты, считая их незаконными - ремонтные работы осуществлялись "фактически без проведения" тендера.

Савченко в комментарии по самоубийству Волошина заявил, что у летчика сложились напряженные отношения с бывшим руководством аэропорта, которое увидело в нем "конкурента". Также губернатор назвал "чушью" рассказы о тендерах как о возможной причине суицида Волошина.