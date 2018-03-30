Вчера нардеп от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский заявил, что он с единомышленниками инициирует общественное движение «ПАРТИЯ МИРА». «Оно объединит разные группы, организации, отдельных граждан». Новинскому похоже нет места в раскладах Бойко – Льовочкина – Фирташа и он решил уйти в самостоятельное плавание.

В ОппоБлоке действительно не все хорошо. Сначала от них отпачковался Вадим Рабинович с Мураевым, потом к ним примкнули люди Медведчука, тот же Нестор Шуфрич. Их партия «За життя» имеет довольно неплохие электоральные перспективы.

Позже, о создании своей партии «Христианские социалисты» заявил Михаил Добкин.

Александр Вилкул выступил с программной речью с претензией на участие в качестве самостоятельного игрока в выборах – 2019.

Теперь с похожей инициативой выступил и Вадим Новинский.

Самое забавное, что начало позиционирования его «Партии мира» совпала с информационной кампанией популяризации «добрых дел» самого Новинского.

Речь идет о том, что якобы Новинский, как прежний хозяин банка «Форум» (который искусственно обанкротили в 2014 году, в результате чего пострадало более 200 тыс. вкладчиков), «собирается» или даже «уже отдает» долги пострадавшим вкладчикам своего банка (четвертой очереди – тем, у кого украли больше 200 тыс. грн).

Эта новость быстро облетела соцсети (не без использования рекламы и СММ). Некоторые блогеры, наверное не безвозмездно, включились в эту кампанию. «Неужели у Новинского действительно проснулась совесть и он решился рассчитаться по долгам с нами?» — писали мне в «личку» братья/сестры по несчастью (Сразу отмечу, что сам принадлежу к группе «кинутых» этим господином вкладчиков банка «Форум» из 4й очереди).

«Ларчик» открывался просто. Новинский не отдает никому долгов. Во всяком случаи об этом нам, участникам движения обманутых вкладчиков, ничего не известно. Это только лишь недобросовестная рекламная кампания экс-регионала.

На самом деле, как сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут, деньги вкладчиков банка «Форум» МОГУТ (ключевое слово) вернуть только в том случаи, если Фонд закроет долг компании WOG перед «Форумом».

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По словам члена инициативной группы вкладчиков банка «Форум» Аллы Мартыки, чтобы всем кредиторам четвертой очереди выплатить вклады необходимо около 2.3 млрд. гривен, а компания WOG в свою очередь должна около 1 млрд. грн, т.е. в случае полного погашения долга, вкладчики 200+ смогу получить 40-50% от своих вкладов.

Однако, WOG не собирается возвращать деньги. Как отмечает сайт «Единого центра правовой помощи», «сейчас WOG в судах реструктуризировали долг до 2024 года, хотя ликвидация банка «Форум» осуществляется до июня 2018 года. Фонд пытается оспорить эти решения и главным вопросом, в том числе остается по какому курсу будет проходить возврат долгов?»

Активисты движения обманутых вкладчиков «Форума» постоянно сталкиваются с тем, что руководство Фонд гарантирования вкладов пытается продать активы банка за мизерную суму (за 10-20% от стоимости) разным мутным карманным конторам. И этот процесс идет не первый год.

Так зачем Новинскому было запускать слух о том, что он рассчитывается по долгам своего банка?

На мой взгляд ответ очевиден. Новинский решил начать отдельную политическую игру с прицелом на 2019 год. Он анонсировал создания «Партии мира», вероятно поддержит президентскую кампанию кандидата от одной из фракций ОппоБлока. Для этого нужны «чистые деньги» и новая «история успеха».

Для того чтобы появилась эта «история успеха» нужно избавиться от образа «банкира, который украл деньги своих вкладчиков». Этот образ крепко пристал к Вадиму Владиславовичу пристал также крепко как и мэм «су..ка православная». От него сложно отмыться.

Естественно, г-н Новинский может сколько угодно рассказывать о специфике функционировании банковского сектора, о том, что он лично не виноват в банкротстве «Форума», о том, что узнал об искусственных долгах своего банка только за неделю до введению внешней администрации и пр. Но доверия к его словам у пострадавших вкладчиков «Форума» явно не наблюдается.

Еще меньше доверия будет к новой партии Новинского. Потому как мир за украденные деньги построить не вероятно.

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