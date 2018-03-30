По словам лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука, журналисты программы "Схемы" которые вели съемку в аэропорту Жуляны в ноябре 2017 года, нарушили статью уголовного кодекса о невмешательстве в частную жизнь. По данным СМИ, Медведчук является кумом Путина Фото: ЕРА Журналист "Схем" Михаил Ткач сообщал, что охрана Медведчука препятствовала работе съемочной группы "Радіо Свобода" 7 ноября 2017 года. По словам журналиста, авто съемочной группы с регистратором заблокировали, чтобы помешать снять прилет самолета Медведчука из России и его выход из терминала в аэропорту Жуляны. "Схемы" опубликовали видео инцидента и расследование о путешествиях Медведчука в РФ, несмотря на запрет авиасообщения между Украиной и Россией. По факту препятствования работе съемочной группы открыто уголовное производство.Медведчук уточнил, что подал заявление в правоохранительные органы "по поводу возбуждения уголовного дела против журналистов, которые, по моему убеждению, нарушили статью уголовного кодекса о невмешательстве в частную жизнь меня и моей семьи".По словам лидера "Украинского выбора", "эти журналисты проводили съемку несколько дней", когда он и его семья прилетали в аэропорт Жуляны, а согласно действующему законодательству, они не имели на это права без согласия Медведчука.Он также заявил, что утверждения журналистов, будто статус Медведчука как участника переговоров по обмену удерживаемыми лицами на Донбассе дает им право на съемку без разрешения, не соответствует действительности, так как "в законе есть перечень лиц, которых можно снимать без их согласия", и он к ним не относится.Медведчук добавил, что дело против его охранной структуры будет рассматриваться в суде, при этом "адвокаты занимаются этим вопросом, будут доказывать правоту охранников, потому что их провоцировали на незаконные действия журналисты".На вопрос, много ли дел он ведет против сотрудников СМИ, Медведчук ответил, что производство против журналистов программы "Схемы" – "первое и единственное".Лидер "Украинского выбора" подчеркнул, что "оно возникло потому, что по ложному обвинению начали преследовать тех, кто осуществлял мою охрану", при этом "не было ни одного избиения".По данным СМИ, Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.Он возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы с 12 июня 2002 года по 21 января 2005-го. С мая 2015 года Медведчук входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа занимается обменом пленных на востоке Украины.По словам президента Украины Петра Порошенко, руководитель "Украинского выбора" оказался наиболее эффективным в переговорах с Россией по освобождению украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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