Президент подчеркнул важность предоставления раненым медицинской и психологической помощи

"Более 13 тыс. украинских военных ранены в этой страшной войне. Они нуждаются в медицинской помощи, внимания общества. Главное, что они нуждаются - психологической помощи", - сообщил президент Украины Петр Порошенко на встрече с паралимпийскими спортсменами, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Отметим, что в Украине с апреля 2014 продолжается вооруженный конфликт на части Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, по данным Генерального штаба, с начала проведения АТО к октябрю 2017 боевые потери составили 10 тыс. 710 военнослужащих, из них 2 тыс. 378 погибших.