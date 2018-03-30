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За время АТО более 13 тыс. Украинских бойцов получили ранения, - Порошенко
30.03.2018 15:51
За время АТО более 13 тыс. Украинских бойцов получили ранения, - Порошенко
Президент подчеркнул важность предоставления раненым медицинской и психологической помощи
С начала боевых действий на Донбассе получили ранения более 13 тыс. Украинских военнослужащих.
За время АТО более 13 тыс. Украинских бойцов получили ранения, - Порошенко Фото: president.gov.ua

"Более 13 тыс. украинских военных ранены в этой страшной войне. Они нуждаются в медицинской помощи, внимания общества. Главное, что они нуждаются - психологической помощи", - сообщил президент Украины Петр Порошенко на встрече с паралимпийскими спортсменами, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Отметим, что в Украине с апреля 2014 продолжается вооруженный конфликт на части Донецкой и Луганской областей. 

Как сообщалось, по данным Генерального штаба, с начала проведения АТО к октябрю 2017 боевые потери составили 10 тыс. 710 военнослужащих, из них 2 тыс. 378 погибших.

За прошедшие сутки, 29 марта, боевики 57 раз нарушили перемирие - пострадали трое военных.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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