Во время прослушивания кабинета главы САП Назара Холодницкого удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений в определенных производствах.

Об этом в рассказал директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник, передает .

«Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений», — заявил Сытник.

Он отметил, что речь идет не только о прокурорах, а и о судьях, на которых давили для принятия незаконных решений.

«В частности, давление на суд оказывается с той целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у лица, которое является другом Холодницкого», — отметил Сытник.

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Также на пленках есть доказательства подстрекательства свидетеля к даче неправдивых показаний.

«Это лишь короткий перечень того, что зафиксировано на этих записях», — отметил директор НАБУ.

Он уточнил, что речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; деле по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; деле, касающегося фирмы «Золотой мандарин», которую связывают с народным депутатом Логвинским; расследованиях, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследованиях, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга.

При этом Сытник добавил, что запись в кабинете Холодницкого проводили только месяц.

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