|Сытник обвинил Холодницкого в «сливе» секретной информации и давлении на судей
|30.03.2018 15:51
|
Во время прослушивания кабинета главы САП Назара Холодницкого удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений в определенных производствах.
Об этом в рассказал директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник, передает .
«Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений», — заявил Сытник.
Он отметил, что речь идет не только о прокурорах, а и о судьях, на которых давили для принятия незаконных решений.
«В частности, давление на суд оказывается с той целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у лица, которое является другом Холодницкого», — отметил Сытник.
Также на пленках есть доказательства подстрекательства свидетеля к даче неправдивых показаний.
«Это лишь короткий перечень того, что зафиксировано на этих записях», — отметил директор НАБУ.
Он уточнил, что речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; деле по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; деле, касающегося фирмы «Золотой мандарин», которую связывают с народным депутатом Логвинским; расследованиях, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследованиях, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга.
При этом Сытник добавил, что запись в кабинете Холодницкого проводили только месяц.