Во время своего трехнедельного тура по США наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман встретился в Нью-Йорке с группой религиозных лидеров, в том числе с христианскими лидерами и c двумя раввинами (including two rabbis):

раввином Ричардом Джейкобсом, президентом Союза реформаторского иудаизма; раввином Стивеном Верником, главой Объединенной синагоги консервативного иудаизма; с Алленом Фагином, исполнительным вице-президентом Союза Ортодоксов (на фото справа):

Как сообщается в заявлении посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, Саудовская Аравия исповедует строгую интерпретацию суннитского ислама, но принц Мухаммед намерен привести страну к «умеренному исламу, открытому миру и всем религиям».

«Встреча продемонстрировала общую связь между всеми людьми, особенно людьми веры, подчеркнув важность толерантности, сосуществования и совместной работы в интересах лучшего будущего для только человечества», – сказали в посольстве.

Саудовские "цари" не впервые встречается с раввинами: покойный король Абдулла несколько раз фотографировался с нью-йоркским рабби Марком Шнайером.

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