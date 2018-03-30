Британские власти считают, что Юлия Скрипаль может дать ценные показания в расследовании отравления ее и ее отца.

Посольство России в Лондоне требует доступа к дочери бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля Юлии, которая пришла в сознание после отравления, информирует svodka.net.

Об этом посольство написал в своем Twitter.

«Хорошие новости: Юлия Скрипаль, как сообщается, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенции 1968 года», — говорится в сообщении.

Накануне врачи в госпитале Солсбери сообщили, что Юлия Скрипаль хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки.

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Юлия Скрипаль уже может общаться, а также начала самостоятельно есть и пить в больнице.

Врачи официально подтвердили, что Юлия Скрипаль уже не находится в критическом состоянии и ее здоровье «быстро улучшается». Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.

Британские власти считают, что Юлия Скрипаль может дать ценные показания в расследовании отравления ее и ее отца.

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