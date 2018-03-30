Задачей Министерства промышленной политики должно стать содействие возрождению промышленности и поддержка украинских экспортеров, заявил сопредседатель депутатской группы "Відродження" Виктор Бондарь. Бондарь заявил о необходимости восстановить Министерство промышленной политики Фото: vidrodzhennya.org.ua Партия "Відродження" выступает за сокращение количества министерств действующего правительства и возобновление работы Министерства промышленной политики. Как сообщает пресс-служба партии, об этом заявил сопредседатель депутатской группы "Відродження" Виктор Бондарь во время выступления на совместном заседании Антикризисного совета общественных организаций Украины и Украинского союза промышленников и предпринимателей, которое состоялось 30 марта в Торгово-промышленной палате Украины.По словам Бондаря, "Відродження" подготовило проект постановления о создании Министерства промполитики, задачей которого было бы содействие возрождению отечественной промышленности и поддержка украинских экспортеров."Представители промышленности указывают на то, что в правительстве не с кем работать. Поэтому мы поддерживаем идею возрождения Министерства промышленности Украины. Я считаю, что сегодня можно сократить треть министерств, которые есть в структуре правительства, некоторые из них – объединить, потому что они действительно просто проедают деньги. Но Министерство промполитики нужно возродить. Оно должно не только координировать действия в отраслях промышленности, но и заниматься привлечением инвестиций, обеспечением преференций для отечественных производителей и поддержкой украинских экспортеров",– отметил он.По словам Бондаря, сейчас все развитые страны мира проводят мощную политику поддержки национального экспорта, а также создают стимулы для развития промышленности на своей территории."Посмотрите на политику Китая в последние годы. Правительство этой страны целенаправленно содействует развитию собственной промышленности, занимает нам деньги под поставки своей продукции. Посмотрите на политику США: они не делают ничего из того, что бы противоречило интересам их производителей. Особенно в течение последнего года, при президентстве Дональда Трампа, Соединенные Штаты возвращают в страну все самые мощные американские корпорации и производства. Даже руководитель Apple заявил, что большинство производств компании "переезжает" в США, кроме конечной сборки готовой продукции, которая пока остается в Китае. И мы считаем, что этот опыт нужно внедрять в Украине. И начинать надо с возрождения Министерства промышленной политики. Эту законодательную инициативу мы будем сейчас активно продвигать. Надеемся на соответствующее решение Верховной Рады уже к осени 2018 года", – заявил нардеп.Как добавил президент УСПП, председатель Антикризисного совета общественных организаций Анатолий Кинах, от темпов возрождения украинской промышленности зависит будущее Украины как государства."Депопуляция, демографический кризис и трудовая миграция создают для Украины проблемы не меньшие, чем коррупция и внешняя агрессия. Мы должны констатировать, что не улучшается инвестиционный климат, особенно в части защиты частной собственности, прав собственника и акционеров. Мы предлагаем рассмотреть на уровне правительства и Совета нацбезопасности нынешнюю ситуацию, несущую угрозу для нашего будущего", – сказал Кинах.Он добавил, что Украинский союз промышленников и предпринимателей поддерживает законопроект №8145 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития отечественной промышленности", разработанный депутатской группой "Відродження" вместе с промышленниками и зарегистрированный в Верховной Раде 16 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки промышленности что украины заявил министерства Теги: политика