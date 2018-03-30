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Бондарь: "Відродження" поддерживает идею бизнеса о создании Министерства промполитики
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30.03.2018 15:57
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Задачей Министерства промышленной политики должно стать содействие
возрождению промышленности и поддержка украинских экспортеров,
заявил сопредседатель депутатской группы "Відродження" Виктор
Бондарь. Бондарь заявил о необходимости восстановить Министерство
промышленной политики Фото: vidrodzhennya.org.ua Партия
"Відродження" выступает за сокращение количества министерств
действующего правительства и возобновление работы Министерства
промышленной политики. Как сообщает пресс-служба партии, об этом
заявил сопредседатель депутатской группы "Відродження" Виктор
Бондарь во время выступления на совместном заседании Антикризисного
совета общественных организаций Украины и Украинского союза
промышленников и предпринимателей, которое состоялось 30 марта в
Торгово-промышленной палате Украины.По словам Бондаря,
"Відродження" подготовило проект постановления о создании
Министерства промполитики, задачей которого было бы содействие
возрождению отечественной промышленности и поддержка украинских
экспортеров."Представители промышленности указывают на то, что в
правительстве не с кем работать. Поэтому мы поддерживаем идею
возрождения Министерства промышленности Украины. Я считаю, что
сегодня можно сократить треть министерств, которые есть в структуре
правительства, некоторые из них – объединить, потому что они
действительно просто проедают деньги. Но Министерство промполитики
нужно возродить. Оно должно не только координировать действия в
отраслях промышленности, но и заниматься привлечением инвестиций,
обеспечением преференций для отечественных производителей и
поддержкой украинских экспортеров",– отметил он.По словам Бондаря,
сейчас все развитые страны мира проводят мощную политику поддержки
национального экспорта, а также создают стимулы для развития
промышленности на своей территории."Посмотрите на политику Китая в
последние годы. Правительство этой страны целенаправленно
содействует развитию собственной промышленности, занимает нам
деньги под поставки своей продукции. Посмотрите на политику США:
они не делают ничего из того, что бы противоречило интересам их
производителей. Особенно в течение последнего года, при
президентстве Дональда Трампа, Соединенные Штаты возвращают в
страну все самые мощные американские корпорации и производства.
Даже руководитель Apple заявил, что большинство производств
компании "переезжает" в США, кроме конечной сборки готовой
продукции, которая пока остается в Китае. И мы считаем, что этот
опыт нужно внедрять в Украине. И начинать надо с возрождения
Министерства промышленной политики. Эту законодательную инициативу
мы будем сейчас активно продвигать. Надеемся на соответствующее
решение Верховной Рады уже к осени 2018 года", – заявил
нардеп.Как добавил президент УСПП, председатель Антикризисного
совета общественных организаций Анатолий Кинах, от темпов
возрождения украинской промышленности зависит будущее Украины как
государства."Депопуляция, демографический кризис и трудовая
миграция создают для Украины проблемы не меньшие, чем коррупция и
внешняя агрессия. Мы должны констатировать, что не улучшается
инвестиционный климат, особенно в части защиты частной
собственности, прав собственника и акционеров. Мы предлагаем
рассмотреть на уровне правительства и Совета нацбезопасности
нынешнюю ситуацию, несущую угрозу для нашего будущего", –
сказал Кинах.Он добавил, что Украинский союз промышленников и
предпринимателей поддерживает законопроект №8145 "О внесении
изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования
развития отечественной промышленности", разработанный депутатской
группой "Відродження" вместе с промышленниками и зарегистрированный
в Верховной Раде 16 марта.
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