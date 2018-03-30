Le Figaro, 30 марта 2018 года: В четверг президент Франции Эммануэль Макрон принял делегацию курдских и сирийских арабских представителей.

«Африн больше не одинок», – сказал представитель курдов Халед Исса на пресс-конференции в четверг вечером в Париже, – «Франция полностью подтвердила свою приверженность делу борьбы с терроризмом».

По словам курдской делегации, принятой в Елисейском дворце, французские солдаты будут развернуты в районе в районе Манбиджа. Таким образом Франция решила поддержать своих сирийских курдских союзников.

После начала наступления, начатого Турцией против курдских сил 20 января в северной Сирии, французы и американцы наконец приняли решение противостоять турецким атакам путем отправки армии в район Мамбии.

Целью развертывания является предотвращение наступления турецких войск, которые готовятся начать операцию по вытеснению курдов из этого стратегически важного района в верхней долине Евфрата, на севере Сирии.

Послу Франции в Анкаре послано намек президента сообщить это решение Елисейского дворца президенту Турции Реджепу Эрдогану.

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