|Франция отправляет войска в Сирию, чтобы защитить курдов от Турции.
|30.03.2018 15:58
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Le Figaro, 30 марта 2018 года: В четверг президент Франции Эммануэль Макрон принял делегацию курдских и сирийских арабских представителей.
«Африн больше не одинок», – сказал представитель курдов Халед Исса на пресс-конференции в четверг вечером в Париже, – «Франция полностью подтвердила свою приверженность делу борьбы с терроризмом».
По словам курдской делегации, принятой в Елисейском дворце, французские солдаты будут развернуты в районе в районе Манбиджа. Таким образом Франция решила поддержать своих сирийских курдских союзников.
После начала наступления, начатого Турцией против курдских сил 20 января в северной Сирии, французы и американцы наконец приняли решение противостоять турецким атакам путем отправки армии в район Мамбии.
Целью развертывания является предотвращение наступления турецких войск, которые готовятся начать операцию по вытеснению курдов из этого стратегически важного района в верхней долине Евфрата, на севере Сирии.
Послу Франции в Анкаре послано намек президента сообщить это решение Елисейского дворца президенту Турции Реджепу Эрдогану.Источник - .
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