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Холодницкий намерен пойти на допрос в Генпрокуратуру 3 апреля, будет настаивать на публичном рассмотрении жалобы в КДК
30.03.2018 15:58

Холодницкий намерен пойти на допрос в Генпрокуратуру 3 апреля, будет настаивать на публичном рассмотрении жалобы в КДК

Холодницкий намерен пойти на допрос в Генпрокуратуру 3 апреля, будет настаивать на публичном рассмотрении жалобы в КДК

 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что 3 апреля придет на допрос в Департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

"3 апреля меня вызывают на допрос в этот департамент, я пойду на него. И дам все показания. Я говорил, что ни от кого не прячусь, никуда не собираюсь убегать", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Н.Холодницкий подчеркнул, что после ознакомления с жалобой, которую подали на него в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, обязательно будет настаивать на публичном рассмотрении этого дисциплинарного производства. "Я прокомментирую каждое слово, которое было сказано", - заявил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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