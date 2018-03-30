Комиссия признала неудовлетворительной работу ректора в 2017 году

"Единогласное решение Комиссии МЗ следующее: Признать работу Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной; рекомендовать Министерству здравоохранения Украины досрочно разорвать договор с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году" , - говорится в сообщении на странице министерства в Facebook .

В министерстве добавили, что Амосова сегодня не явилась в день представления отчета ректора, это был второй такой пробел.

"На этот раз Екатерина Амосова без уважительных причин избежала личного представления общественности своей деятельности в должности ректора. Поэтому сегодня Комиссия Министерства провела публичное обсуждение основных показателей деятельности возглавляемого Екатериной Амосовой учебного заведения в 2017 году без ее присутствия", - добавили в министерстве.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора медуниверситета Богомольца Екатерину Амосову .

Руководство вуза не начало переговорную процедуру но не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов "Крок", сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена.

Екатерина Амосова назвала решение МЗ незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.