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Комиссия Минздрава рекомендует расторгнуть контракт с Амосовой
30.03.2018 15:59
Комиссия Минздрава рекомендует расторгнуть договор с Амосовой
Комиссия признала неудовлетворительной работу ректора в 2017 году
Комиссия Министерства здравоохранения признала неудовлетворительной работу ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой и рекомендовала расторгнуть с ней договор.
Комиссия Минздрава рекомендует расторгнуть контракт с Амосовой

"Единогласное решение Комиссии МЗ следующее: Признать работу Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной; рекомендовать Министерству здравоохранения Украины досрочно разорвать договор с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году", - говорится в сообщении на странице министерства в Facebook.

В министерстве добавили, что Амосова сегодня не явилась в день представления отчета ректора, это был второй такой пробел.  

"На этот раз Екатерина Амосова без уважительных причин избежала личного представления общественности своей деятельности в должности ректора. Поэтому сегодня Комиссия Министерства провела публичное обсуждение основных показателей деятельности возглавляемого Екатериной Амосовой учебного заведения в 2017 году без ее присутствия", - добавили в министерстве.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора медуниверситета Богомольца Екатерину Амосову.

Руководство вуза не начало переговорную процедуру но не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов "Крок", сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена.

Екатерина Амосова назвала решение МЗ незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заблокировали вход в вузы для вновь исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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