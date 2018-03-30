Данная система уже некоторое время разрабатывается в ВМС, но практическая посадка на авианосец с ее помощью была осуществлена впервые.

ВМС США провели в марте первое и успешное практическое испытание системы дистанционного управления самолетом (ATARI) при осуществлении его посадки на борт авианосца, информирует svodka.net.

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Об этом сообщил журнал The National Interest.

Как говорится в издании, ATARI дает возможность позволяет офицеру авианосца, который осуществляет визуальное управление посадкой, удаленно принимать на себя управление самолетом при его приближении к кораблю. Он также может самостоятельно — без участия пилота — сажать машину на палубу.

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Данная система уже некоторое время разрабатывается в ВМС, но практическая посадка на авианосец с ее помощью была осуществлена впервые.

«Я действительно был впечатлен возможностью офицера — руководителя посадки обеспечить мое приземление, — заявил пилот Джон Марино, чей самолет был дистанционно посажен на палубу авианосца Abraham Lincoln. — То, как работает эта система, в самом деле производит впечатление».

В ВМС ожидают, что ATARI будет использоваться в качестве подстраховочного механизма при непредвиденных ситуациях для «разруливания» заходящих на посадку самолетов, контроль над управлением которых эта система позволит брать на удалении до 8 км.

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Но особые надежды с ATARI командование военным флотом США связывает применительно к использованию беспилотников, которые, как ожидается, уже в ближайшее будущее займут важное место в вооружении авианосцев.

«Потребуются еще годы технических исследований, прежде чем ATARI поступит на вооружение флота, но уже сейчас эта система представляется многообещающей, — указал журнал. — В конечном итоге технологии, подобные ATARI, смогут изменить авиацию ВМС и не только пилотируемую, но и беспилотную. Это лишь вопрос времени».

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