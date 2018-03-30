|
В Украине начались внеплановые проверки мест массового скопления людей
|
30.03.2018 16:05
|
О ходе и результатах проверок Госслужба по ЧС будет отчитываться
раз в неделю на своем сайте. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Чечеткин призвал избежать "коррупционной
составляющей" во время проверок Фото: ДСНС України / Facebook
"Согласно приказу председателя ГСЧС от 29 марта территориальные
органы службы должны до 2 апреля составить перечень и разработать
график проведения внеплановых проверок торговых предприятий
(торговых центров, многофункциональных зданий и комплексов),
заведений досуга, дошкольных и общеобразовательных учебных
заведений, а также заведений здравоохранения со стационарным
лечением", – говорится в сообщении.Глава ГСЧС подчеркнул, что
проверки уже начались и пригласил представителей СМИ присоединится
к специалистам ведомства.По словам Чечеткина, особое внимание
следует уделить условиям для эвакуации посетителей. Чиновник
добавил, что руководителям нужно пристально следить, чтобы в ходе
избежать "коррупционной составляющей".О ходе и результатах
экспертиз ГСЧС ведомство будет отчитываться раз в неделю на своем
сайте.
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/2143986708952551
28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил,
что Кабмин поручил профильным ведомствам провести
масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах,
кинотеатрах и других заведениях. Госслужба по ЧС намерена
проверить более 38 тысяч мест массового скопления людей.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира