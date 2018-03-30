О ходе и результатах проверок Госслужба по ЧС будет отчитываться раз в неделю на своем сайте. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чечеткин призвал избежать "коррупционной составляющей" во время проверок Фото: ДСНС України / Facebook "Согласно приказу председателя ГСЧС от 29 марта территориальные органы службы должны до 2 апреля составить перечень и разработать график проведения внеплановых проверок торговых предприятий (торговых центров, многофункциональных зданий и комплексов), заведений досуга, дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, а также заведений здравоохранения со стационарным лечением", – говорится в сообщении.Глава ГСЧС подчеркнул, что проверки уже начались и пригласил представителей СМИ присоединится к специалистам ведомства.По словам Чечеткина, особое внимание следует уделить условиям для эвакуации посетителей. Чиновник добавил, что руководителям нужно пристально следить, чтобы в ходе избежать "коррупционной составляющей".О ходе и результатах экспертиз ГСЧС ведомство будет отчитываться раз в неделю на своем сайте. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/2143986708952551 28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин поручил профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях. Госслужба по ЧС намерена проверить более 38 тысяч мест массового скопления людей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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