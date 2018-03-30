Литовская госбезопасность вместе с разведкой и контрразведкой поспешили порадоваться Олег Михайлов

Департамент государственной безопасности Литвы вместе со Вторым департаментом оперативных служб при минобороны Литвы (военная разведка и контрразведка) 26 марта представил годовой отчёт об угрозах национальной безопасности. При общей красной нити о том, что «агрессивная Россия нападает», литовские чекисты нашли возможность порадоваться. Национальные меньшинства Литвы — русские, украинцы, белорусы, евреи, поляки (они в основном также русскоязычные) — выпали из информационного поля России. Кабельные операторы уже пять лет панически фиксируют тенденцию: смотрящих ретрансляции русскоязычных каналов всё меньше и меньше. В отчёте литовских спецслужб так и сказано: из-за низких рейтингов в конце 2017 года было решено прекратить изготовление единственной новостной программы на русском языке о событиях в Литве «Литовское время» на местном «Первом Балтийском канале», который частично ретранслирует передачи российского «Первого канала». Вот она, победа за ум и сердца местной русскоязычной аудитории! Так ли?

Итак, согласно данным TNS Kantar, в Литве «Первый Балтийский канал» (ПБК) в феврале смотрело 8,3% аудитории. На самом деле очень неплохие цифры, учитывая, что этнических русских в Литве менее 5%. «НТВ-Мир» — 6,5%, «РЕН-ТВ Литва» 4,1%. До лидера — коммерческого канала TV3 с его 47,5% в феврале — даже не как до Луны, как до ближайшей чёрной дыры. При этом ещё 7−5 лет назад рейтинг ПБК составлял под 14%. Падение почти в два раза. Казалось бы, есть чему порадоваться литовским чекистам. Если бы не одно но, о котором, уверен, литовские спецслужбы не могут не знать и не понимать, но очень важно показать свои достижения. Иначе как оправдать увеличение финансирования почти в два раза в 2017 году, если нет побед?

В Литве доступ к телевидению полностью подчинён коммерческим кабельным операторам. Лидер — Telia. Ещё существуют C-gates, Init, Balticum и с десяток других операторов. Все они поставляют примерно одинаковые пакеты каналов по примерно одинаковым ценам. Изменения начались с 2014 года. После Украины и Крыма. Хотя ради справедливости стоит отметить, что для Литвы те события стали удобным поводом — гораздо раньше в общественном пространстве как политики, так и чиновники со СМИ жаловались, что русскоязычные ТВ-каналы смотрят слишком много. Даже литовцы. А на Новый год «Первый Балтийский канал», который ретранслирует «Первый канал», и вовсе главное ТВ в Литве — просто новогодние шоу в самой Литве совсем низкого качества, вот и переключают кнопку.

Всё началось как бы «с низов». По «Первому Балтийскому каналу» показали передачу «Человек и закон», где поставили под сомнение литовскую версию трагических событий 13 января 1991 года, когда у телебашни погибли гражданские лица, а в Литве железобетонно до сих пор считается, что они стали жертвами «советской агрессии». Хотя некоторые, например, погибли от пуль, выпущенных из дореволюционной винтовки Мосина, которая никак не могла быть на вооружении у псковских десантников, переброшенных в Вильнюс. Скандал, шум, крики. Извинения местного собственника ретрансляции «Первого канала». Но патриотично настроенный кабельный оператор C-gates просто обрубает весь канал, а его русскоязычные клиенты негодуют и прерывают договоры. Они уходят к другим операторам. Но тут российские каналы начинает отключать главный литовский цензор — Комиссия по радио и телевидению. За слова Жириновского о Прибалтике на канале «Россия» (канал отключён в Литве до сих пор), за другие высказывания разных политиков, которые не укладываются в сегодняшнее литовское понимание действительности.

И народ так и бегал. От одного кабельного оператора к другому. От одного к другому. А потом — устал. Надоело. И тут-то по нужде пришлось обратить внимание на альтернативы. IP-TV. Не надо никаких спутниковых антенн. Не надо ничего придумывать. Один раз купил приставку — для каждого оператора она разная — и заплатил за доставку каналов. А их — сотни, тысячи, да ещё и с фильмами, которые показали только что в кинотеатре. Да, это пиратство. Но какое?! В десять раз дешевле. За три евро 400 каналов вместо 30 евро у официального оператора за 40 каналов.

И русскоязычный народ в Литве побежал. Стал массово отказываться от кабельных операторов, обеспечивать себя только интернетом да заказывать IP-TV. Там, где в оригинальной сетке показывают все российские каналы без всякой литовской цензуры.

Но в этой схеме есть одна особенность. В этих сотнях ресурсов, которые предоставляют сегодня такие услуги, нет даже намёка на литовские каналы на литовском языке. Их нет как класса. Но русскоязычные жители массово выбирают именно такой вариант, чтобы не бегать от оператора к оператору. И получают удовольствие. Полностью живя в российском информационном пространстве. Пусть и пиратским способом.

А литовские чекисты публично радуются падениею рейтингов официальных кабельных операторов, делая вид, что они не понимают, что своими действиями только что отрубили русскоязычную Литву от литовской Литвы, охотно присоединив её к России.

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