Холодницкий еще не видел поданные на него дисциплинарные жалобы Луценко и Сытника, потому пока не комментирует их

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что еще не видел поданные на него в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) жалобы, потому пока не комментирует их.

"После ознакомления с жалобой, смогу прокомментировать все, что там написано... Буду настаивать на публичном рассмотрении", - сказал он журналистам на брифинге в пятницу в Киеве.

Он также выразил удивление выходом в пятницу интервью директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, в котором тот рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства в отношении Н. Холодницкого.

"За свою должность не держусь..... буду настаивать на публичном рассмотрении", - добавил руководитель САП.