В Южно-Африканской Республике произошел курьезный случай в Национальном парке Крюгера, пишет Daily Mail .

По данным издания, во время сафари в джип к туристам запрыгнул белый лев, там самым очень сильно напугав людей. Гид, который находился снаружи, попросил пассажиров успокоиться, а затем начал медленно выводить их из машины. При этом животное не очень то и спешило покидать транспортное средство.

По словам гида, часто львы воспринимают машины как игрушки.

Стоит отметить, что льва, который запрыгнул в машину, зовут Зевс. Его вырастили люди, следовательно он относится к ним дружелюбно.

Животное довольно быстро покинуло машину, и студенты продолжили свое путешествие.

Как сообщал svodka.net, в окрестностях Национального парка Крюгера в Южной Африке львы съели браконьера , которого местная полиция подозревала в незаконной охоте на крупных кошачьих.

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