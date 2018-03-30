Зарплата директора Романа Трубы за последний месяц после вычета налогов составила 53 тыс. 190,37 гривны

Об этом говорится в отчете по деятельности ГБР за декабрь 2017 - март 2018 года.

Из них 1255000 776,64 гривны пошли на оплату труда, 248000 496,71 гривны - начисления по оплате труда.

Зарплата директора ГБР Романа Трубы за последний месяц после вычета налогов составила 53 000 190,37 гривны. Заместители Ольга Варченко и Александр Буряк получили по 49 000 644, 34 гривны.

Отметим, в этом году на содержание ГБР предусмотрено 651 567 000 300 гривен.

Из этой суммы на оплату труда заложено 464 миллионов 894 000 900 гривен, на начисления на оплату труда - 102 миллиона 276 000 900 гривен.

Другие средства потратят на а оплату услуг, комуслуг, командировки, приобретение предметов, материалов, оборудования и инвентарь.

Сейчас в органе заняты 11 человек и объявлен конкурс на 701. Предполагается, что ГБР будет состоять из центрального аппарата и 7 территориальных управлений, где будут работать 1500 человек.