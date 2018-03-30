В январе — феврале 2018 года Украина увеличила экспорт товаров на 16,6%, а импорт — на 19%, передает со ссылкой на данные НБУ.

“Всего за первые два месяца года экспорт товаров вырос на 16,6% до6,7 млрд долларов, а импорт товаров вырос на 19% до 8 млрд долларов”, — говорится в сообщении.

В то же время в НБУ обратили внимание на падение темпов роста экспорта в феврале почти до 11% в годовом измерении несмотря на сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры для черных металлов, руд и зерновых.

Ухудшение показателей экспорта ряда товарных групп регулятор объяснил замедлением роста объемов производства отдельных отраслей, а также осложнением перевозок из-за непогоды.

Импорт товаров также замедлил темпы роста в феврале (до 9,5% в годовом измерении). Преимущественно — за счет энергоносителей и продукции химической промышленности.

Напомним, по данным НБУ, увеличение реального ВВП в 2017 году на 2,5% объясняется активизацией внутреннего потребительского спроса и высокой инвестиционной активностью.

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