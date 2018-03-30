|В России успешно испытан новейший ЗРК «Багульник»
|30.03.2018 16:10
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Минобороны России получит на вооружение перспективный комплекс с высокоэффективными зенитными ракетами.
В корпорации «Ростех» заявили о завершении госиспытаний новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник».
«Испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса "Багульник" успешно завершены в 2017 году. Следующий этап - принятие комплекса на вооружение», - сообщили в компании.
Характеристики ЗРК пока не раскрываются.
Предположительно, «Багульник» представляет собой вариант, ранее проходивший под обозначением «Стрела-10МЛ» («Л» - указывает на использование технологии лазерного целеуказания).
По ранее опубликованной информации, «Багульник» комплектуется «малогабаритными высокоэффективными ЗУР» и «пассивной инфракрасной станцией кругового обзора», с тем, чтобы поражать цели по дальности до 14 км и высоте до 9 км.
Система разработана московским АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана», входящим в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы»
Константин ФедоровИсточник - .
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