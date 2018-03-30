Минобороны России получит на вооружение перспективный комплекс с высокоэффективными зенитными ракетами.

Фото: www.kbtochmash.ru В корпорации «Ростех» заявили о завершении госиспытаний новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник». «Испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса "Багульник" успешно завершены в 2017 году. Следующий этап - принятие комплекса на вооружение», - сообщили в компании. Характеристики ЗРК пока не раскрываются. Предположительно, «Багульник» представляет собой вариант, ранее проходивший под обозначением «Стрела-10МЛ» («Л» - указывает на использование технологии лазерного целеуказания). По ранее опубликованной информации, «Багульник» комплектуется «малогабаритными высокоэффективными ЗУР» и «пассивной инфракрасной станцией кругового обзора», с тем, чтобы поражать цели по дальности до 14 км и высоте до 9 км. Система разработана московским АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана», входящим в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» Константин Федоров Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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