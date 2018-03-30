Наверняка, многие из наших читателей испытывают страх высоты и страх полетов. Советов о том, как успокоить нервы, в сети полно: от легкой «зарядки» в дьюти-фри, до названий лекарственных средств.

Есть и совет иного характера — выбирать места рядом с этими наклейками, пишет со ссылкой на .

Часто тревога перед полетом не позволяет нам сосредоточиться на чем-либо. Потому мы не всегда замечаем детали, которые нас окружают. В том числе и такие вот наклейки, которые находятся над 1-2 окнами в самолетах. Самые внимательные пассажиры точно заметили, что эти окна находятся строго посередине салона.

На самом деле эти наклейки предназначены для бортпроводников. Дело в том, что именно из центральных окон, лучше только наблюдается крыло самолета. При чрезвычайном положении (это может быть сильная тряска, град или дождь) бортпроводники смогут быстро оценить состояние крыла. Более того, им не придется проталкиваться через три ряда пассажиров, и этим сохранят спокойствие в салоне.

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