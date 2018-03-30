Сегодня, 30 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вверх.

Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,327.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,329.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня Нацбанк опустил цену на желтый металл. Курс равен равен 351396.03 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 131.18 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 131.18 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «3/4″, где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1390.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «РВС» — 1230.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что стоимость золота растет в пятницу, так как инвесторы вновь заинтересованы в «надежных» инвестициях на фоне развития конфликта между РФ и Западными странами в связи с «делом Скрипаля». В рамках ответа на высылку более 100 российских дипломатов из США и других стран Запада, МИД России в четверг объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Дипломатические «санкции» разворачиваются на фоне так называемого «дела Скрипаля». В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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