|Слава из "НеАнгелов" с детьми снялась для обложки журнала "Твой малыш"
|30.03.2018 16:13
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Какая я мать - сложно судить, но еще сложнее об этом рассказывать. С журналом "Твой Малыш" @tvoymalysh * magazine поделилась как воспитываю сына и дочь и какой мой идеальный образ семьи * Свежий номер * ПиСи: это была очень веселая съемка * задачка со звездочкой * Как заставить улыбаться троих в кадре, если двое из них дети * , которые явно ерзают на руках мамы * и явно их не интересует у кого и где вылетит птичка *Публикация от Babaslavka (@slava * kaminska) 27 Мар 2018 в 3:27 PDT
Слава замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским.В семье Каминских двое детей. Слава родила дочь Лауру 6 декабря 2015 года. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года.
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