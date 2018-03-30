Украинская певица Слава Каминская, солистка дуэта "НеАнгелы" с дочерью Лаурой и сыном Леонардом позировала для обложки журнала "Твой малыш". Слава: Задачка со звездочкой: как заставить улыбаться троих в кадре, если двое из них – дети Фото: babaslavka / Instagram "Это была очень веселая съемка. Задачка со звездочкой: как заставить улыбаться троих в кадре, если двое из них – дети, которые явно ерзают на руках мамы и явно их не интересует, у кого и где вылетит птичка", – написала она. Какая я мать - сложно судить, но еще сложнее об этом рассказывать. С журналом "Твой Малыш" @tvoymalysh * magazine поделилась как воспитываю сына и дочь и какой мой идеальный образ семьи * Свежий номер * ПиСи: это была очень веселая съемка * задачка со звездочкой * Как заставить улыбаться троих в кадре, если двое из них дети * , которые явно ерзают на руках мамы * и явно их не интересует у кого и где вылетит птичка * Публикация от Babaslavka (@slava * kaminska) 27 Мар 2018 в 3:27 PDT Слава замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским.В семье Каминских двое детей. Слава родила дочь Лауру 6 декабря 2015 года. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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