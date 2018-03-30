Популярная украинская певица Джамала разместила на своей странице в Instagram романтичную подборку совместных фотографий с мужем, сообщает Лиза

Певица, которая совсем недавно родила первенца, опубликовала трогательное видео с фотоподборкой под ее песню "Крила".

Стоит отметить, что на всех снимках Джамала запечатлена со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым на фоне наступающей весны.

"Вы говорите: где весна? И я не знаю. А, может, в сердце? Смотрите, тот же день, но ровно год назад. Не забываю" - подписала видео сама певица.

Большинство поклонников Джамалы отметили, что видео получилось очень чувственным под такое музыкальное сопровождение.