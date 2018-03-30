|Джамала порадовала поклонников нежной трогательной фотосессией с мужем
|30.03.2018 16:14
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Популярная украинская певица Джамала разместила на своей странице в Instagram романтичную подборку совместных фотографий с мужем, сообщает Лиза
Певица, которая совсем недавно родила первенца, опубликовала трогательное видео с фотоподборкой под ее песню "Крила".
Стоит отметить, что на всех снимках Джамала запечатлена со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым на фоне наступающей весны.
"Вы говорите: где весна? И я не знаю. А, может, в сердце? Смотрите, тот же день, но ровно год назад. Не забываю" - подписала видео сама певица.
Большинство поклонников Джамалы отметили, что видео получилось очень чувственным под такое музыкальное сопровождение.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, популярная украинская артистка Джамала заявила, что ребенка обязательно будет воспитывать в мусульманских традициях.