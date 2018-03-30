|Сытник о Холодницком: Мы больше с этим человеком работать не будем
|30.03.2018 16:15
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Директор НАБУ заявил, что бюро имеет доказательства профессиональных изменДиректор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что не будет больше сотрудничать с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.
Назар Холодницкий Фото: РБК
"Мы для себя решили, что больше с этим человеком работать не будем. Потому что собранные доказательства профессиональных измен - это уже не только наши наблюдения, подозрения, выводы. Это сухой фактаж, полученный с помощью технических средств, который подтверждает то, что нам было понятно и так", - сказал Сытник в интервью ZN.UA, отвечая на вопрос о прогнозе дальнейшего развития событий.
При этом он отметил, что НАБУ продолжит бороться за отстранение от должности Холодницкого, даже если дело попытаются замять.
"Очень давно мне стало понятно: у нас совершенно разные ценности. Даже прекратились какие-то дискуссии. И я не питаю иллюзий, что можно что-то изменить. Был выбор: закрыть глаза на это и дойти до определенной точки, когда кризис съест и САП, и НАБУ. А главное - даже остатки надежды общества на справедливость", - добавил руководитель бюро.
Отметим, что сегодня генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос снятия с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкого нашли оборудование для прослушивания.
По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.
Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на такое, которое применяется для прослушивания. Также Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся Назара Холодницкого.