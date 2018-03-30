Директор НАБУ заявил, что бюро имеет доказательства профессиональных измен

"Мы для себя решили, что больше с этим человеком работать не будем. Потому что собранные доказательства профессиональных измен - это уже не только наши наблюдения, подозрения, выводы. Это сухой фактаж, полученный с помощью технических средств, который подтверждает то, что нам было понятно и так" , - сказал Сытник в интервью ZN.UA , отвечая на вопрос о прогнозе дальнейшего развития событий.

При этом он отметил, что НАБУ продолжит бороться за отстранение от должности Холодницкого, даже если дело попытаются замять.

"Очень давно мне стало понятно: у нас совершенно разные ценности. Даже прекратились какие-то дискуссии. И я не питаю иллюзий, что можно что-то изменить. Был выбор: закрыть глаза на это и дойти до определенной точки, когда кризис съест и САП, и НАБУ. А главное - даже остатки надежды общества на справедливость" , - добавил руководитель бюро.

Отметим, что сегодня генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос снятия с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.