Юлия Скрипаль пошла на поправку – русский иммунитет оказался сильнее смертельного химического нервно-паралитического яда

Юрий Баранчик

Британский сюр продолжается. Оказывается, от смертельной дозы химического нервно-паралитического газа можно сначала почти умереть, а потом неожиданно проснуться и прийти в себя. Как в том анекдоте: «Плыл ежик через реку, потом забыл как плавать и утонул. Полежал-полежал, потом вспомнил, как плыть, всплыл и дальше поплыл».

Так у нас и в Британии – полицейский, который нашел Скрипалей и неожиданно вдохнул уже развеявшейся смертельный нервно-паралитического газ, уже умер, а вот наш человек – полежал-полежал и дальше пошел. Сейчас начет давать на камеру показания. Долго. Как Литвиненко. Скорее только, до начала Чемпионата мира по футболу.

Телеграмм-канал «Говорит Долгов» в этой связи отмечает : «Британские СМИ сообщают, что дочь Скрипаля пришла в сознание. Странно, обычно наши западные партнёры не оставляют в живых подобных персонажей. Это всё равно как если бы в Киеве выжила "небесная сотня". С живыми нет того эффекта, на который они всегда рассчитывают и который используют в своей многовековой политической игре. А тут - поди ж ты! - "пришла в сознание". Не удивлюсь, если нас ждёт вторая часть марлезонского балета. Помните якобы отравленного диоксином Ющенко? Вот, есть новая кандидатка на ту же схему».

То есть, не надо быть девяти пядей во лбу, чтобы понять, что отравление Скрипалей это чисто информационная спецоперация британских спецслужб, построенная на полной аналогии делу Литвиненко. Откуда такая последовательность? Все очень просто – матрица есть, навыки отработаны и не забыты, бывших предателей России в Британии – пруд пруди.

Сейчас, чтобы продлить свое существование, скорее только, Юлия на камеры мировых СМИ будет озвучивать все то, что ей вкрадчивыми голосами будут вкладывать в уста британские спецы. Сценарий «Литвиненко-2» в эфире. После чего так же трагично, как и отравленный полонием, на виду у только мира, начнет болеть аккурат к открытию. А весь мир, как в «Шоу Трумена» прильнет к экранам своих телевизоров и начнет гадать - в этой серии все закончится или в следующей? Попкорн еще брать или сегодня весь съесть. После чего англичанка опять начнет вызывать к мировому сообществу, обвиняя во всем русских.

Что нам делать в этой ситуации? Об этом в следующем материале на эту тему.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира