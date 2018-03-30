Холодницкий: Я отказывался от негласных предложений работать против НАБУ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ранее отказывался от негласных предложений работать против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Когда негласно были предложения поработать против НАБУ, я отказывался. Я говорил, что САП этим заниматься не будет, и считаю, что делал правильно. К сожалению, детективы НАБУ таким предложением по САП воспользовались", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Н.Холодницкий утверждает, что отношения между руководителями НАБУ и САП всегда находились в рамках Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Вопрос наших отношений. Всегда были отношения в рамках УПК. Как только прокурор одобрял подозрение – он был хорошим, он был активным, но как только прокурор начинал спрашивать о доказательствах, чем подтверждаете каждое слово, написанное в подозрениях, он сразу становился из старой системы, он становился каким-то не таким", - рассказал он.

Н.Холодницкий подчеркнул, что как руководитель прокуратуры всегда действовал, и будет действовать в рамках закона и требовать от следствия предоставления полной доказательной базы.