|Два дня походили и хватит: сеть возмутили фото из оккупированного Крыма
|30.03.2018 16:20
|
Пользователей интернета возмутили новые фотографии из Балаклавы (оккупированный Российской Федерацией Крым).
Соответствующие снимки размещены на странице RoksolanaToday&Крым в , передает
"Балаклава. Накануне, перед выборами Путина (президента Владимира Путина, - ред.), работа кипела и днём, и ночью, но сегодня уже снимают асфальт, все, два дня походили - хватит!!! Следующая через 6 лет!!!" - сказано в сообщении.
"Для таких случаев пора придумывать рулонный асфальт", " уже едет в Севас ломать новые дороги. Вот проклятый янки - жить по-человечески не дает", "Понимали бы вы. Зима кончилась, следовательно зимний асфальт меняют на летний", "Это хит, конечно", "Хороший асфальт на дороге не валяется", - пишут в интернете.
Поделитесь статьей с друзьями