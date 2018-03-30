Пользователей интернета возмутили новые фотографии из Балаклавы (оккупированный Российской Федерацией Крым).

Соответствующие снимки размещены на странице RoksolanaToday&Крым в , передает

‏"Балаклава. Накануне, перед выборами Путина (президента Владимира Путина, - ред.), работа кипела и днём, и ночью, но сегодня уже снимают асфальт, все, два дня походили - хватит!!! Следующая через 6 лет!!!" - сказано в сообщении.

"Для таких случаев пора придумывать рулонный асфальт", " уже едет в Севас ломать новые дороги. Вот проклятый янки - жить по-человечески не дает", "Понимали бы вы. Зима кончилась, следовательно зимний асфальт меняют на летний", "Это хит, конечно", "Хороший асфальт на дороге не валяется", - пишут в интернете.

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