Генпрокурор назвал эту информацию «клиникой»

Внефракционный депутат Рады Дмитрий Добродомов в доказательство информации о визите генпрокурора Юрия Луценко в США выложил в сеть фото генпрокурора в самолете рейса Амстердам-Киев, информирует svodka.net.

«Вчера пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, после моего поста о проблемах, возникших у Юрия Луценко при попытке улететь в Нью-Йорк (есть информация, что его не пустили на самолет из-за аннулирования американской визы), комментировала, что он никуда не летал и есть на рабочем месте. А сам чиновник назвал эту информацию «клиникой».

Единственное, что они не учли — шила в мешке не утаишь. После того, как в сети появились фото Юрия Луценко в самолете (вылет был 28.03.2018 в 9:30 по времени в Амстердаме, а приход в 13:05 по Киеву — рейс KL1385), Лариса Сарган изменила версию и уже подтвердила факт этого перелета «по личным делам». И утверждает, что теперь он в… отпуске. Правда, как Юрий Витальевич вчера давал брифинг по изменениям в УПК, находясь в отпуске, вопрос риторический», — написал нардеп в Facebook.

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