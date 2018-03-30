|НАБУ: Признаки возможных дисциплинарных проступков главы САП не характеризуют работу возглавляемого им органа
|30.03.2018 16:20
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https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2077842289128113
Сегодня глава НАБУ Артем Сытник заявил, что прослушка в кабинете Холодницкого зафиксировала, как он "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.Впервые о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого сообщила "Украинская правда" 21 марта. Тогда глава САП заявил, что это провокация и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 26 марта глава ГПУ заявил, что правоохранители изучают материалы прослушивания кабинета Холодницкого.Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак считает, что власть Президента ищет на место Холодницкого "кандидатуру из орбиты генпрокурора".28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.Сегодня LB.ua, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ. В ведомстве эту информацию подтвердили, отметив, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса. Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности Холодницкого.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года.
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