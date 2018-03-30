В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что обвинения в адрес руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не останавливает сотрудничество детективов с прокурорами САП. В НАБУ заявили, что ситуация с Холодницким не влияет на сотрудничество детективов с САП Фото: krymr.com "В действиях руководителя САП могут просматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности. Вопрос привлечения главы САП к уголовной ответственности относится к сфере компетенции Генеральной прокуратуры, как органа досудебного следствия в упомянутом уголовном производстве", – заявили в НАБУ.В ведомстве подчеркнули, что подозрения в адрес Холодницкого не касаются действий САП."Признаки возможных дисциплинарных проступков и нарушений в действиях главы САП никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа. Поэтому, подчеркиваем, что ситуация, которая сложилась вокруг руководителя САП, не останавливает сотрудничество детективов с процессуальными руководителями по уголовным производствам, которые расследует НАБУ", – говорится в заявлении НАБУ.В ведомстве добавили, что в работе детективов НАБУ находятся около 500 дел, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами САП. https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2077842289128113 Сегодня глава НАБУ Артем Сытник заявил, что прослушка в кабинете Холодницкого зафиксировала, как он "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.Впервые о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого сообщила "Украинская правда" 21 марта. Тогда глава САП заявил, что это провокация и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 26 марта глава ГПУ заявил, что правоохранители изучают материалы прослушивания кабинета Холодницкого.Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак считает, что власть Президента ищет на место Холодницкого "кандидатуру из орбиты генпрокурора".28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.Сегодня LB.ua, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ. В ведомстве эту информацию подтвердили, отметив, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса. Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности Холодницкого.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что сап набу холодницкого главы Теги: политика