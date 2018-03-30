У Путина есть широкое поле для неконвенционального воздействия на Запад, особенно на Европу. У Европы очень слабая воля и отсутствует юридический механизм для симметричных ответов. Но российская нападение на Европу невозможна. России нечем атаковать, это страна третьего мира, да еще и технологически отсталая. Они не могут даже телефон свой создать, не говоря уже про новейшее оружие, о котором недавно распинался Путин. Единственный вариант для них что-то изобрести – это что-то у кого-то украсть.

Поэтому Путин будет пытаться атаковать Европу на тех уровнях, по которых она не сможет дать симметричный ответ.

Что касается США, то вы там можете представить химическую атаку такого уровня, как было в Великобритании? Думаете, почему Путин сделал это именно с англичанами? Он хочет отомстить США, но не может этого сделать, так как знает, что американцы дадут совершенно другой ответ. Поэтому отыгрывается на младшем англосаксонском брате, на Великобритании, зная, что Британия слаба, так же как и Европа, и от туда не последует никакого жесткого ответа.

Путин знает, за какие флажки ему нельзя заходить. Соединенные Штаты такие флажки очертили в Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Европа таких флажков не выставила. И пока она будет проявлять слабость, трусость, мягкотелость — будет страдать.

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