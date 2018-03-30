Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не боится увольнения. Об этом он заявил во время брифинга, сообщает РБК-Украина .

"Мое заявление было написано еще 2 декабря 2015 года. Я его держу в сейфе. Я дождусь заключения квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Тогда будем принимать решение. Пока что я работаю и исполняю обязанности", - заявил Холодницкий.

При этом он подчеркнул, что ему не страшна отставка.

"Я отставки и увольнения не боюсь. Давайте дождемся официальной дисциплинарной жалобы. Посмотрим, какие факты там изложены", - добавил он. Он также отметил, что интервью председателя НАБУ Артема Сытника стало сюрпризом. "Учитывая, что согласно закону я формально подчинен только генпрокурору, то в случае моего отстранения от должности или в случае увольнения, управлять САП по закону имеет право только генеральный прокурор Украины", - отметил глава САП.

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