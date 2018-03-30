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Россия начала осуществлять зеркальные меры
30.03.2018 16:23
Россия начала осуществлять зеркальные меры
Россия начала высылать европейских дипломатов
МИД России в ответ на высылку своих дипломатов в связи с делом Скрипаля объявила персонами нон грата итальянских и нидерландских дипломатов.
Россия начала осуществлять зеркальные меры Фото: EPA/UPG

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Босс после посещения МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух дипломатов из России в качестве ответа на принятые ранее королевством шаги, - сообщает DW.

В тот же день, МИД Италии сообщил о высылке из России двух итальянских дипработников.

Как сообщает РБК, Россия также вышлет одного сотрудника дипмиссии Латвии в ответ на выдворение одного российского дипломата.

МИД Польши подтвердил высылку из Москвы четырех поляков (в ответ на четверых россиян), финский МИД рассказал о необходимости вернуть в Хельсинки одного дипломата (в ответ на одного россиянина).

Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудников разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, которые предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатовТакое решение поддержал Госдеп США.

Впоследствии сообщили, что Россия предоставит зеркальный ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля.
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