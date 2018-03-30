|Россия начала осуществлять зеркальные меры
|30.03.2018 16:23
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Россия начала высылать европейских дипломатовМИД России в ответ на высылку своих дипломатов в связи с делом Скрипаля объявила персонами нон грата итальянских и нидерландских дипломатов.
Фото: EPA/UPG
Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Босс после посещения МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух дипломатов из России в качестве ответа на принятые ранее королевством шаги, - сообщает DW.
В тот же день, МИД Италии сообщил о высылке из России двух итальянских дипработников.
Как сообщает РБК, Россия также вышлет одного сотрудника дипмиссии Латвии в ответ на выдворение одного российского дипломата.
МИД Польши подтвердил высылку из Москвы четырех поляков (в ответ на четверых россиян), финский МИД рассказал о необходимости вернуть в Хельсинки одного дипломата (в ответ на одного россиянина).
Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудников разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.
Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, которые предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.
Впоследствии сообщили, что Россия предоставит зеркальный ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля.