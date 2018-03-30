Россия начала высылать европейских дипломатов

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Босс после посещения МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух дипломатов из России в качестве ответа на принятые ранее королевством шаги, - сообщает DW.

В тот же день, МИД Италии сообщил о высылке из России двух итальянских дипработников.

Как сообщает РБК, Россия также вышлет одного сотрудника дипмиссии Латвии в ответ на выдворение одного российского дипломата.

МИД Польши подтвердил высылку из Москвы четырех поляков (в ответ на четверых россиян), финский МИД рассказал о необходимости вернуть в Хельсинки одного дипломата (в ответ на одного россиянина).

Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудников разведки , которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери .

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , которые предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.