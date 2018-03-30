При этом курс юаня регулируется китайскими властями, что и создает основной риск для России: поведение Народного банка КНР плохо предсказуемо по сравнению с ФРС США, что может порождать волатильность китайской валюты.

Власти Китая намерены перевести часть сделок по покупке нефти из американского доллара в юань, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пекине, информирует svodka.net.

После запуска юаневых фьючерсов на сырую нефть на бирже Шанхая готовится пилотный проект, в рамках которого в юянах буду оплачиваться уже физические поставки «черного золота» в КНР.

Участниками программы станут лишь две страны — это Россия, которая 15 месяцев подряд является крупнейшим продавцом «черного золота» в КНР, и Ангола, которая в феврале была третьей по объемам поставок (3,74 млн тонн против 5,05 млн тонн у РФ).

В настоящий момент банки готовятся к проведению расчетов, а первые сделки могут состояться уже во второй половине года.

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Ближневосточные экспортеры нефти из ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Ирак, которые занимают 2-е и 4-е место по поставкам в Китай (4,69 и 1,82 млн тонн в феврале соответственно), пока к оплате в юанях не готовы.

Выбор стран, которые согласились перейти на эти расчеты, вообще-то очевиден — это государства, которые стараются избежать санкционных рисков со стороны США и ряда европейских стран, отмечает управляющий активами «РЕГИОН ЭсМ» Алексей Скабалланович.

«Если представить ситуацию, когда западные страны решатся ввести ограничения на покупку российской нефти, как было с Ираном, то расчеты в юанях позволят значительно сократить негативные последствия, — объясняет он. — Не удивительно, если к расчетом в юанях вскоре присоединится Венесуэла».

Если же отбросить тему санкций, непосредственная экономическая польза для России от перехода на юань «не очевидна», говорит Скабалланович.

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«Нефтедоллары» можно тратить на любых внешних рынках, тогда как «нефтеюани» пойдут лишь на обеспечение внешней торговли с КНР, отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Тяга к юаням, по его словам, может иметь в том числе и «политический характер»: Москва давно стремится «обозначить максимально дружелюбное отношение к восточному соседу», который стал в прошлом году крупнейшим импортером нефти, обогнав по объемам США (более 8 млн баррелей в день).

«В любом случае основным бенефициаром станет Китай, который сможет навязывать свое мнение», — говорит Скабалланович.

При этом курс юаня регулируется китайскими властями, что и создает основной риск для России: поведение Народного банка КНР плохо предсказуемо по сравнению с ФРС США, что может порождать волатильность китайской валюты.

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