В Энергодаре локальный криминальный авторитет организовал банду из бывших спортсменов и ранее судимых лиц, которые заставляли местных предпринимателей платить им деньги, угрожая расправой, сообщили в СБУ. В СБУ задержали бандитов, которые угрожали коммерсанту Фото: ssu.gov.ua "Местный «смотрящий» организовал банду из бывших спортсменов и ранее судимых лиц. Злоумышленники совершали разбойные нападения и грабежи на территории региона. Также применяя физическое и психологическое давление, бандиты заставляли местных предпринимателей платить им деньги за беспрепятственную коммерческую деятельность", – рассказали в спецслужбе.Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства $5 тыс у частного предпринимателя. В случае неуплаты дани, рэкетиры угрожали коммерсанту физической расправой.Сотрудники СБУ задержали участников группировки в центре города во время получения документов на право собственности на автомобиль, принадлежащий бизнесмену.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают причастность группировки к совершению других тяжких преступлений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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