В Энергодаре локальный криминальный авторитет организовал банду из
бывших спортсменов и ранее судимых лиц, которые заставляли местных
предпринимателей платить им деньги, угрожая расправой, сообщили в
СБУ. В СБУ задержали бандитов, которые угрожали коммерсанту Фото:
ssu.gov.ua "Местный «смотрящий» организовал банду из бывших
спортсменов и ранее судимых лиц. Злоумышленники совершали разбойные
нападения и грабежи на территории региона. Также применяя
физическое и психологическое давление, бандиты заставляли местных
предпринимателей платить им деньги за беспрепятственную
коммерческую деятельность", – рассказали в спецслужбе.Оперативники
СБУ задокументировали факт вымогательства $5 тыс у частного
предпринимателя. В случае неуплаты дани, рэкетиры угрожали
коммерсанту физической расправой.Сотрудники СБУ задержали
участников группировки в центре города во время получения
документов на право собственности на автомобиль, принадлежащий
бизнесмену.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189
(вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Следователи
устанавливают причастность группировки к совершению других тяжких
преступлений.
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