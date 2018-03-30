Холодницкий придет на допрос в Генпрокуратуру 3 апреля "Я говорил, я ни от кого не прячусь, никуда не собираюсь убегать" Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что придет на допрос в Департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры на 10:00 утра 3 апреля. Назар Холодницький Фото: slavpeople.com Об этом Холодницкий заявил на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина" . "Этим департаментом осуществляется расследование, 3 апреля меня вызывают на допрос в этот департамент на 10:00, я пойду на него и дам все показания. Я говорил, я ни от кого не прячусь, никуда не собираюсь убегать. Но этим департаментом было, и при поддержке НАБУ, я так понимаю, было установлено прослушивающее средство" , - заявил Холодницкий. Отметим, что сегодня генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос снятия с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкого нашли оборудование для прослушивания . По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора. Сам Холодницкий подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такое, которое применяется для прослушивания. Также Луценко подтвердил следственные действия , касающиеся Назара Холодницкого. Расследование против Холодницкий связано с делом Труханова

Луценко требует освобождения Холодницький Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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