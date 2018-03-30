|Холодницкий придет на допрос в Генпрокуратуру 3 апреля
|30.03.2018 16:31
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"Я говорил, я ни от кого не прячусь, никуда не собираюсь убегать"Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что придет на допрос в Департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры на 10:00 утра 3 апреля.
Назар Холодницький Фото: slavpeople.com
Об этом Холодницкий заявил на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
"Этим департаментом осуществляется расследование, 3 апреля меня вызывают на допрос в этот департамент на 10:00, я пойду на него и дам все показания. Я говорил, я ни от кого не прячусь, никуда не собираюсь убегать. Но этим департаментом было, и при поддержке НАБУ, я так понимаю, было установлено прослушивающее средство", - заявил Холодницкий.
Отметим, что сегодня генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос снятия с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкого нашли оборудование для прослушивания.
По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.
Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на такое, которое применяется для прослушивания. Также Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся Назара Холодницкого.