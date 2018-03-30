Издревле христиане праздновали не только день рождения, когда человек появился на свет, но и именины, день Ангела — день святого покровителя.

Стоит отметить, что в отличии от дня рождения, именины более семейный праздник, который отмечают только с самыми близкими, пишет со ссылкой на .

В такие дни люди стараются обязательно посетить церковь, а если сходить не получается, то дома они должны помолиться и поблагодарить за хороший год и, конечно, попроси помощи на следующий.

Ниже карточки для тех, кто хотел бы узнать когда их именины:

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