Среди нарушений, которые были названы министерством, в частности, серьезные финансовые нарушениях в университете.

Комиссия Министерства здравоохранения рекомендует уволить ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову, информирует svodka.net.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, причиной является невыполнение контракта, сообщает «УП.Життя».

Отмечается, что договор с Амосовой подписан на 7 лет, при этом проработала она только 3.

«Технически решение о расторжении контракта может быть оформлено уже сегодня», – уточнил заместитель министра Александр Линчевский.

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Он пояснил, что расторжение контракта должно оформляться главой МОЗ.

В пятницу, 30 марта, на заседании комиссии МОЗ с заслушивания отчетов ректоров медицинских университетов работу Екатерины Амосовой за 2017 признали неудовлетворительной. Сама ректор на заседание не явилась, хотя его ради нее уже один раз переносили.

Как сообщает «Слідство.Інфо», решение об увольнении Амосовой комиссия приняла единогласно.

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Среди нарушений, которые были названы министерством, в частности, серьезные финансовые нарушениях в университете. Так, представитель отдела финансовой аналитики Министерства здравоохранения заявил, что руководство вуза не выполнило требование Государственной аудиторской службы о возмещении убытков на 3,5 млн грн.

Также комиссия МОЗ отметила о значительном ухудшении уровня обучения студентов, в том числе иностранцев.

Кроме этого, руководство НМУ существенно сократило научно-профессиональный состав университета, увеличив при этом количество студентов — теперь на одного преподавателя в ВУЗе приходится более 11 студентов.

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