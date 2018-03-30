Стало известно, что на королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится часовне святого Георгия в Виндзорском замке, пригласили многих знаменитостей, сообщает Сегодня .

По данным источника, Меган уже пригласила свою лучшую подругу, актрису Приянку Чопру. Также приглашения от Меган получили Оливия Палермо, Серена Уильямс и ее коллеги по сериалу "Форс-мажоры" Патрик Джей Адамсу и Эбигейл Спенсер.

В свою очередь принц Гарри пригласил на свою свадьбу Барака и Мишель Обаму, Джастина Трюдо, кронпринцессу Швеции Викторию, королевскую семью Испании, Дэвида и Викторию Бекхэм и актрису Марго Робби.

Кроме этого, на свадьбу приглашены Элтон Джон, Эд Ширан, Элли Голдинг и Крис Мартин.

Стоит отметить, что торжественною церемонию посетят около 800 гостей.

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