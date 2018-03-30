С начала года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 191 млн долларов, передает со ссылкой на данные НБУ.

“Чистые поступления прямых иностранных инвестиций в феврале составили 111 млн долларов и были полностью направлены в реальный сектор в форме увеличения акционерного капитала. С начала года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 191 млн долларов”, - говорится в сообщении.

Как уточнили в Нацбанке, приток средств по финансовому счету в феврале лишь частично компенсировал их январский отток. Как следствие, по итогам двух месяцев чистый отток средств по финансовому счету составил 325 млн долларов.

Напомним, украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех — по данным венчурного фонда AVentures Capital общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании в 2017 году составил 265 млн долл., что в 3,3 раза выше показателя 2016 года.

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