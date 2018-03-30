А знаєте, чому ви не сумуєте за 140 загиблими дітьми Сирії?

Бо ви читаєте і перепощуєте російські новини, слухаєте і дивитеся російські канали — напряму чи через українських посередників, журналістів.

А російські канали не пишуть про загиблих дітей у Сирії, бо Росія причетна до їхньої загибелі.

Ну а щодо «у нас так само» — то тут і справді у нас так само було на Донбасі.

І буде, якщо ви продовжите допомагати інформаційній окупації.

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