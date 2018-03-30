



Відома українська виконавиця Ірина Федишин, яка бере судьба у вокальному шоу "Голос країни-8", розповіла, як готується до Великодніх свят. Для зірки це особливий день, оскільки у своєму щільному графіку вона зможе відшукати вільний час, щоб провести його з рідними.



Ірина Федишин зізналася, що паску вона не випікає, це завжди робить її мама. Вона ж разом із своїми дітьми малює писанки і збирає святковий кошик.



«Випікання паски – це дуже довгий процес. Тісто годинами вимішується, підростає. В нашій сім’ї паска завжди випікається в четвер, адже за традицією перш, ніж її готувати в хаті повинно бути все чисто. Також обов’язково перед приготуванням помолитись і бути тихенько, щоб паска не осіла. Щодо ідеального рецепту, то в кожної господині він по-своєму особливий. В нашій сім’ї паска дуже солодка, мама добавляє багато родзинок і цукатів», - ділиться Ірина Федишин.



Розповіла співачка і про те, що обов’язково має бути у святковому кошику.



«Завжди у кошик кладемо паску, домашню ковбасу, хрін, бо він символізує гіркоту єгипетської неволі, також масло, писанки»,- говорить Ірина.



Щорічно на Великдень Ірина із сім’єю ходить до церкви, а пізніше відвідують родичів. Вона також зауважила, що це чи не єдине свято, яке щорічно збирає всіх членів родини за одним столом.

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