|На границе сектора Газы из-за столкновений погибли три человека, более 350 ранены
|30.03.2018 16:39
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Палестинцы разбили на границе с Израилем пять лагерейВ результате столкновений палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем погибли три человека, еще 365 получили ранения.
Сектор Газа. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Об этом сообщает АР в Twitter.
"Как сообщают чиновники Газы, трое палестинцев были убиты израильским огнем во время столкновений, 365 человек пострадали от слезоточивого газа, резиновых пуль и боевого огня", - говорится в сообщении.
ВВС отмечает, что тысячи палестинцев решили устроить "Большой марш возвращения" - шестидневный протест против Израиля.
Сообщается, что палестинцы разбили на границе с Израилем пять лагерей.
Столкновения произошли между израильскими военными и палестинцами. По словам военного командования Израиля, палестинцы бросали в военнослужащих камни. В ответ на эти действия военные применили слезоточивый газ и открыли огонь в сторону "главных подстрекателей".
Напомним, заявление Трампа от 6 декабря о признании Иерусалима столицей Израиля вызвала волну насилия в регионе. Израильская армия осуществила несколько ударов в ответ на атаки палестинских боевиков. В результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях погибли несколько протестующих, более 750 человек получили ранения.
Согласно последним опросам, почти половина палестинцев поддерживает силовой путь решения вопроса о создании собственного государства.